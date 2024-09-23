Суд признал незаконным увольнение Разинкова с поста главы МО "Звездное"

Московский районный суд Петербурга отменил решение муниципального совета МО "Звездное" о досрочном прекращений полномочий главы округа Максима Разинкова, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 23 сентября. Суд установил, что решение депутатов было принято с нарушением закона.

В частности, была нарушена процедура принятия решения об отправке Разинкова в отставку: ни Разинков, ни губернатор Петербурга не были об этом уведомлены, отзыв главы города не запрашивали. Более того, депутаты не дали возможность Разинкову выступить со своей позицией. Напомним, муниципальный совет решил прекратить полномочия Разинкова из-за уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и получении взятки - депутаты решили, что это может быть основанием для прекращения полномочий. Прокуратура и суд так не считают. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о иске Разинкова к теперь уже бывшим коллегам.

Напомним, после ареста Разинкова руководить муниципалитетом стал 25-летний единоросс из МГЕР Тигран Мануков. После муниципальных выборов он стал заместителем новой главы округа Марины Ждановой.

Разинков был взят под стражу в конце марта 2024 года из-за обвинений по статьям о получении взятки (ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Ему вменяли якобы фиктивное трудоустройство тещи депутата Госдумы Александра Тетердинко, а также эпизод, в котором он, по мнению следствия, вымогал у подчиненного взятку, угрожая увольнением. Сам Разинков в суде говорил, что считает дело в его отношении него сфабрикованным. Уже в июле 2024 года, по информации ЗАКС.Ру, бывший глава Разинков находился в зоне проведения специальной военной операции.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру