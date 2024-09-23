Двух водителей признали виновными в ДТП с шестью пострадавшими

Красносельский районный суд огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадали шесть человек. Водителей Ford Transit Руслана Гвазаву и Renault Kaptur Андрея Лахова признали виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает 23 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Водитель Renault 17 марта выехал на встречную полосу недалеко от перекрестка проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Это стало помехой для водителя микроавтобуса Ford, не соблюдавшего скоростной режим и выехавшего на тротуар. В результате происшествия пострадали шесть человек.

"В результате дорожно-транспортного происшествия двоим несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью, другие потерпевшие получили травмы разной степени тяжести", – сообщают в прокуратуре.

Суд назначил Гвазаве наказание в виде ограничения свободы на год и шесть месяцев, а также лишения права управления транспортными средствами на два года, Лахову – один год ограничения свободы.

фото ЗАКС.Ру