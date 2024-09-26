Линченко не назвал срок открытия "Горного института"

На строящейся станции метрополитена "Горный институт" уже работают эскалаторы, а сама она по своему оформлению встанет в один ряд с самыми красивыми станциями петербургской подземки, заявил 26 сентября вице-губернатор Николай Линченко в ходе "прямой линии". Заданный чиновнику вопрос касался сроков открытия станции для пассажиров, однако однозначный ответ на него не прозвучал.

— Где станция метро "Горный институт" к 1 сентября? — зачитали вице-губернатору один из вопросов, присланных на "прямую линию" петербуржцами.

В ответ Линченко заявил, что основной объем строительно-монтажных работ на объекте уже выполнен, и что сам он, бывая там, пользуется работающим эскалатором. Тем не менее, именно сейчас наступает "самый ответственный момент", продолжил он. Речь идет о наладке систем и отработке взаимодействия между ними, следовало из слов вице-губернатора.

— Протоколы комплексного испытания [нужно] все провести, после этого предъявить соответствующей федеральной службе — Ростехнадзору, получить от них заключение о соответствии выполненных работ и, соответственно, введя в эксплуатацию, пустить туда горожан, которые ждут это. Ждем и мы. <...> Отработаем, отладим, проведем комплексные испытания и точно назначим дату пуска пассажиров в эти новые станции, — пообещал Линченко.

Спикер поведал, что по своему оформлению строящиеся станции "Горный институт" и "Театральная" "встанут в один ряд с шедеврами метростроения, вровень со станцией "Автово"". По словам Линченко, он рассчитывает, что "в максимально сжатые сроки" петербуржцы сами смогут убедиться в его правоте относительно оформления "Горного института". При этом он обошелся без каких-либо указаний, когда именно это может произойти.

В конце 2023 года Линченко заявил корреспонденту ЗАКС.Ру, что ожидать открытия "Горного института" следует к началу сентября. В апреле губернатор Александр Беглов также делился планами ввести станцию в строй в сентябре. В конце августа Линченко говорил, что до завершения работ "осталось немного".

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)