Беглов подписал постановление о передаче школы №566 городу

Здание школы №566 в Невском районе официально станет собственностью Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила 28 сентября пресс-служба Смольного.

Школа расположена в МО "Рыбацкое", на территории Усть-Славянки, по адресу: Гудиловская улица, дом 6, корпус 3, строение 1.

Здание площадью свыше 29 тысяч кв. м. было построено застройщиком и недавно открыло свои двери для первых учеников.

Напомним, в 2021 году в Петербурге была создана Градостроительная комиссия. Этот консультативный орган призван следить за тем, что бы девелоперы при строительстве жилья возводили и достаточное количество соцобъектов.

фото пресс-службы Смольного