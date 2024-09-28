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Новости 16:09

Беглов подписал постановление о передаче школы №566 городу

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о передаче школы №566 городу

Здание школы №566 в Невском районе официально станет собственностью Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила 28 сентября пресс-служба Смольного. 

Школа расположена в МО "Рыбацкое", на территории Усть-Славянки, по адресу: Гудиловская улица, дом 6, корпус 3, строение 1.

Здание площадью свыше 29 тысяч кв. м. было построено застройщиком и недавно открыло свои двери для первых учеников.

Напомним, в 2021 году в Петербурге была создана Градостроительная комиссия. Этот консультативный орган призван следить за тем, что бы девелоперы при строительстве жилья возводили и достаточное количество соцобъектов. 

фото пресс-службы Смольного


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