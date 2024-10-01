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Новости 11:25

Суд перенес рассмотрение дела экс-главы Василеостровского района на 15 октября

фото ЗакС политика Суд перенес рассмотрение дела экс-главы Василеостровского района на 15 октября

Уголовное дело в отношении бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина начнут рассматривать по существу 15 октября, сообщили ЗАКС.Ру в суде. Заседание должны были провести сегодня, 1 октября, однако подсудимого в суд не доставили, так как судья занят по другому процессу. Ранее в рамках дела прошло несколько предварительных заседаний без участия слушателей.

Ильину предъявлены обвинения по статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), причинении имущественного ущерба с помощью обмана (ч. 2 ст. 165 УК), а также о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). В конце августа суд продлил ему арест на полгода. 

Напомним, следствие считает, что бывший чиновник на постоянной основе мог получать взятки за помощь коммерческим фирмам в получении контрактов на оказание услуг по охране районных учреждений. Силовики намеревались задержать его ещё зимой 2022 года, однако больше года он скрывался в Москве. 

фото ЗАКС.Ру


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