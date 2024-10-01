Занятия в центрах соцобслуживания могут стать бесплатными для пожилых

Перечень дополнительных мер поддержки пожилых петербуржцев может прирасти пунктом о бесплатном посещении мероприятий в учреждениях социального обслуживания, следует из проекта поправок в Социальный кодекс города. Документ опубликован 1 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, соответствующее право могут получить мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте от 55 лет и выше. Мера будет действительна для учреждений, подведомственных органам государственной власти Петербурга. Финансироваться социально-досуговые мероприятия будут за счет регионального бюджета.

Речь в проекте идет о занятиях, "направленных на повышение социальной активности и самореализации, развитие познавательных, творческих, спортивных интересов и различных форм социальных коммуникаций".

Действие поправок распространится на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года.

В минувшем июне Смольный выкладывал для прохождения антикоррупционной экспертизы другой проект, касавшийся проведения досуговых занятий для пожилых людей в организациях соцобслуживания, а также о проведении для них курсов компьютерной и финансовой грамотности. В тот раз поправки вносились в закон "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру