Новая группа школьников прибыла в Петербург из Курской области

В Петербург прибыла новая группа школьников из Курской области – 35 детей в возрасте от 7 до 17 лет и четверо педагогов, сообщила 2 октября пресс-служба Смольного. Их встретили представители комитета по образованию, волонтеры, сотрудники МЧС, а также работники и студенты колледжа, где разместятся гости.

"Мы всегда готовы помочь, прийти на выручку. Принимаем с настоящим петербургским гостеприимством – окружаем теплом и заботой, обеспечиваем максимально безопасные и комфортные условия для жизни и учебы…", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

После медосмотра ребята начнут обучение в петербургских школах. Большинство будет распределено по уже существующим классам, а также получат возможность посещать кружки и секции по интересам.

Запланированы для гостей города экскурсии по городу, посещение Кронштадта, Петергофа и Пушкина. Всего в Петербурге побывало уже около 500 детей из Курской области, и более 300 из них продолжают обучение в местных школах.

Напомним, что 25 сентября из Курской области приехало 150 школьников и 16 сопровождающих.

фото ЗАКС.Ру