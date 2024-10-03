Еще четверых подозреваемых по делу о мошенничестве в больнице № 20 отправили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 30 ноября еще четверых подозреваемых в крупном хищении средств из бюджета больницы № 20, сообщили 3 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

Знакомая замглавврача Елена Тодурова в больнице была трудоустроена экономистом, просила домашний арест. Зять главного бухгалтера Вадим Косухин – "уборщиком", Анна Кудишкина - "оператором ЭВМ", Никита Чоха – "регистратором". Все они отправились под стражу.

Дело связано с расследованием мошенничества в больнице № 20, ущерб от которого мог составлять не менее 344 млн рублей. В ходе следственных мероприятий было проведено около 50 обысков в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. По данным следствия, с 2021 по 2024 год сотрудники больницы фиктивно трудоустраивали знакомых и родственников, которые фактически не работали, но числились на разных должностях, получая зарплату. Деньги присваивали организаторы и их помощники.

Ранее в СИЗО на два месяца были помещены главный бухгалтер Ольга Яковлева, ее дочь Ксения Косухина, начальник отдела кадров Алиса Костенкова и заместитель главврача по экономике Наталия Чоха.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (159 УК РФ), наказание по которой может достигать 10 лет лишения свободы и включать штраф с ограничением свободы.

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