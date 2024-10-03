Песков заявил, что ему неизвестно о "черных списках" артистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о существовании "черных списков" артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по СВО, сообщили 3 октября RTVI.
"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", – сказал Песков.
Песков также отметил, что отношение артиста к СВО может не нравиться организаторам мероприятий, но это не связано с позицией Кремля.
Ранее Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ. Но, по его мнению, в этом замечены власти западных стран.