Песков заявил, что ему неизвестно о "черных списках" артистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о существовании "черных списков" артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по СВО, сообщили 3 октября RTVI.

"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", – сказал Песков.

Песков также отметил, что отношение артиста к СВО может не нравиться организаторам мероприятий, но это не связано с позицией Кремля.

Ранее Дмитрий Песков также заявлял, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ. Но, по его мнению, в этом замечены власти западных стран.

фото с сайта Кремля