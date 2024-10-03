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Новости 16:17

Суд Петербурга арестовал водителя горбольницы №20

фото ЗакС политика Суд Петербурга арестовал водителя горбольницы №20

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для водителя городской больницы №29 Вячеслава Яковлева, об этом 3 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга в четверг.

Яковлев является мужем главного бухгалтера больницы Ольги Яковлевой. Ранее суд ее также арестовал как подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее муж подозревается по той же статье. 

Суд решил отправить Вячеслава Яковлева в СИЗО до 30 ноября 2024 года. Такое же время в изоляторе проведет его жена.

 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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