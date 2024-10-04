Суд отправил в СИЗО инспектора Московского района по делу горбольницы № 20

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения по делу о мошенничестве в городской больнице № 20 для инженера и инспектора по контролю за исполнением поручений Московского района, об этом 3 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Филипп Алексеев был трудоустроен в больницу фиктивно. Там он якобы работал инженером. Трудоустроила его дальняя родственница, которая уже отправлена в СИЗО – Ольга Яковлева.

Не менее трех лиц были фиктивно трудоустроены инспектором по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Петербурга Валентиной Резниковой. Уточняется, что она имела длительные дружеские отношения с руководством больницы.

Суд выбрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 30 ноября 2024 года и для Алексеева, и для Резниковой.

Фото: ЗАКС.Ру