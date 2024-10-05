Названа одна из причин включения Поперечного* в реестр иноагентов

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* безуспешно попытался оспорить свой статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы, сообщило 5 октября РИА "Новости".

В суде Министерство юстиции пояснило, что Поперечный* был внесен в список иноагентов из-за получения средств от зарубежных организаций. По данным ведомства, артист получил более 60 тысяч долларов от компаний из США и Ирландии.

В частности, Росфинмониторинг зафиксировал, что Поперечному* было перечислено 6,4 тысяч долларов от американской компании Fullscreen и 55,8 тысяч долларов от Google Ireland Limited. Представитель комика заявил, что он не занимается политической деятельностью и считает включение в реестр необоснованным, однако суд не удовлетворил иск.

Поперечный* был признан иноагентом в июне 2024 года, когда Минюст заявил, что он работал на иностранных информационных площадках, создавал материалы для иноагентов и выступал против СВО, распространяя недостоверную информацию о российских властях. В настоящее время комик проживает за границей, с января прошлого года он находится в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что музыкальные сервисы начали маркировать треки иноагентов.

*Минюст внес Данилу Поперечного в список иностранных агентов.

фото: ЗАКС.Ру