В Петербурге начался суд об избрании меры пресечения для зампреда комитета по инвестициям

Выборгский районный суд Петербурга начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для заместителя председателя комитета по инвестициям города Максима Шарипова, об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Чиновника уже доставили в суд. Правоохранители задержали Шарипова в пятницу, 4 октября. В отношении зампреда возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Напомним, что задержание произошло как раз в момент получения взятки. Его знакомый стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве. Всего в конвертах было около 1,5 млн рублей, а остальные деньги силовики поменяли на муляж.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга