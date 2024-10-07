Комиссия ЗакСа поддержала федеральную инициативу о запрете пропаганды чайлдфри

Члены постоянной комиссии Законодательного собрания по вопросам законности, правопорядка и безопасности на заседании 7 октября поддержали федеральную инициативу о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В Госдуме предлагают штрафовать за распространение идей "чайлдфри" на сумму до 5 млн рублей.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был внесен в Госдуму 25 сентября. Соавторами выступили почти 170 депутатов и сенаторов, включая спикера ГД Вячеслава Володина и председателя СФ Валентину Матвиенко. Законодатели хотят дополнить статью 6.21 КоАП, которая предусматривает штрафы для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей. За пропаганду среди несовершеннолетних в интернете штрафы предлагаются в разы выше — от 200 до 400 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — до 5 млн рублей.

Незадолго до заседания председатель комиссии Константин Чебыкин поручил провести мониторинг сети интернет, чтобы узнать, как сейчас в сети пишут о чайлдфри. Согласно результатам мониторинга, десятки тысяч человек подписаны на сообщества, продвигающие идею отказа от рождения детей. По сведениям главного консультанта комиссии Юрия Сергеевичева, в этих пабликах распространяют не соответствующие действительности предубеждения против рождения детей.

— То, что подогревается, в том числе, нашими заокеанскими, западными, европейскими "партнерами", в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране быть не должно, - уверен Чебыкин.

Его коллега, депутат Вера Сергеева предположила, что за подобные деяния следовало бы ввести уголовную ответственность. Она полагает, что штрафы не в полной мере смогут повлиять на авторов спорного контента.

— Обычно это [посты о чайлдфри] делаются по заказу, поэтому, я думаю, им оплатят эти штрафы, а вот уголовная ответственность, в повторных случаях — это было бы замечательно, — сказала Сергеева.

Госдума будет ожидать отзывов на законопроект от регионов до 15 октября. Предполагается, что инициативу рассмотрят в нижней палате парламента в осеннюю сессию, в октябре.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру