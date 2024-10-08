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Новости 12:31

Комиссия ЗакСа не поддержала законопроект об отмене муниципального фильтра для партийных кандидатов

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа не поддержала законопроект об отмене муниципального фильтра для партийных кандидатов

Постоянная комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти и административно-территориальному устройству  на заседании 8 октября решила не поддерживать федеральную инициативу, по которой кандидаты в губернаторы, выдвинутые партиями, были бы освобождены от сбора подписей муниципальных депутатов на выборах губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроект в Государственную думу внесли депутаты от КПРФ. Сейчас, согласно действующему законодательству, любой кандидат на пост высшего должностного лица региона должен собрать от 5 до 10% подписей от числа действующих муниципалов. В Петербурге установлен максимальный предел - 10%. Законопроект об отмене муниципального фильтра для партийных кандидатов был внесен в Думу летом. 

Против инициативы проголосовали единороссы Антон Рудаков, Юрий Гладунов и Денис Четырбок. Единственным депутатом, проголосовавшим за, стала лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Она напомнила, что подобные предложения уже неоднократно поднимались в Заксобрании и заслуживают внимания. 

Советник комиссии Роман Луговский также отметил, что по этому предложению есть позиция Совета муниципальных образований Петербурга - там выступают против. 

Напомним, сейчас муниципальный фильтр остаётся основным препятствием для кандидатов, чтобы попасть в бюллетень. Так, на прошедших в сентябре выборах заручиться поддержкой муниципалов, а именно 155 депутатов из 84 МО, смогли лишь четверо: победивший Александр Беглов, депутат ЗакСа от ЛДПР Максим Яковлев, мундеп Павел Брагин и экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович. КПРФ пыталась выдвинуть на выборы лидера горкома Романа Кононенко, но собрать нужного числа подписей он не смог. Также отказалась от участия в выборах лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова. Отметим, сбор подписей муниципалов проходил в организованном порядке. Все зарегистрированные кандидаты смогли собрать подписи всего за два-три дня. 

О том, как кандидаты проходили муниципальный фильтр - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Гладунов Юрий Николаевич 
Рудаков Антон Юрьевич 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна




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