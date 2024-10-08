Комиссия ЗакСа не поддержала законопроект об отмене муниципального фильтра для партийных кандидатов

Постоянная комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти и административно-территориальному устройству на заседании 8 октября решила не поддерживать федеральную инициативу, по которой кандидаты в губернаторы, выдвинутые партиями, были бы освобождены от сбора подписей муниципальных депутатов на выборах губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроект в Государственную думу внесли депутаты от КПРФ. Сейчас, согласно действующему законодательству, любой кандидат на пост высшего должностного лица региона должен собрать от 5 до 10% подписей от числа действующих муниципалов. В Петербурге установлен максимальный предел - 10%. Законопроект об отмене муниципального фильтра для партийных кандидатов был внесен в Думу летом.

Против инициативы проголосовали единороссы Антон Рудаков, Юрий Гладунов и Денис Четырбок. Единственным депутатом, проголосовавшим за, стала лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Она напомнила, что подобные предложения уже неоднократно поднимались в Заксобрании и заслуживают внимания.

Советник комиссии Роман Луговский также отметил, что по этому предложению есть позиция Совета муниципальных образований Петербурга - там выступают против.

Напомним, сейчас муниципальный фильтр остаётся основным препятствием для кандидатов, чтобы попасть в бюллетень. Так, на прошедших в сентябре выборах заручиться поддержкой муниципалов, а именно 155 депутатов из 84 МО, смогли лишь четверо: победивший Александр Беглов, депутат ЗакСа от ЛДПР Максим Яковлев, мундеп Павел Брагин и экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович. КПРФ пыталась выдвинуть на выборы лидера горкома Романа Кононенко, но собрать нужного числа подписей он не смог. Также отказалась от участия в выборах лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова. Отметим, сбор подписей муниципалов проходил в организованном порядке. Все зарегистрированные кандидаты смогли собрать подписи всего за два-три дня.

О том, как кандидаты проходили муниципальный фильтр - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру