Кандидаты в губернаторы отфильтровались

Фото Константин Леньков / ЗАКС.Ру

В Петербурге закончился срок подачи документов от претендентов на пост губернатора. Они могли сделать это до воскресенья, 30 июня. С задачей собрать хоть какое-то количество подписей муниципалов в рамках "муниципального фильтра" справилась лишь треть заявившихся, однако в бюллетень попадут не все из них.

Из 22 человек, которые пожелали стать губернатором Петербурга, документы для регистрации в качестве кандидата подали семь человек. Это действующий губернатор Александр Беглов, который пока единственный официально зарегистрированный кандидат, депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев, муниципальный депутат Павел Брагин из партии "Зеленые", предпринимательница Мария Михайлова из партии "Родина", экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович, баллотирующийся от партии "Коммунисты России", а также врач Александр Абдин от "Российской партии свободы и справедливости" и общественник Алексей Кoвалев, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца.

Чтобы попасть в бюллетень, кандидатам необходимо было заручиться поддержкой не менее 155 депутатов из 84 муниципальных образований. Это ключевой критерий попадания в бюллетень. Пройти порог в 155 подписей, судя по подписным листам, смогли пока лишь четыре человека: Беглов, Яковлев, Брагин и Малинкович. Согласно опубликованным документам на сайте Горизбиркома, свой список с именами муниципалов сдал Алексей Кoвалев. Подписались ли все 156 перечисленных мундепов за него - неизвестно. Несколько человек из списка рассказали ЗАКС.Ру, что не поддерживали его выдвижение. Кроме того, подпись якобы поставили люди, которые уже не являются депутатами, в частности, два экс-мунципала из распущенного МО "Смольнинское". Еще в списке упоминается арестованный муниципал из Колпино Виктор Данишевский, который сейчас находится в следственном изоляторе. Несколько человек из списка Ковалева уже отдавали свои подписи за других кандидатов.

Сам кандидат считает, что произошла некая техническая ошибка. Ковалев в беседе с Telegram-каналом "Ротонда" не исключил, что проблема может в неком недоброжелателе, которого "внедрили в штаб".

"Видимо, провокация произошла. С чьей стороны, сложно сказать. Сейчас выясняем: либо нам кого-то в штаб внедрили, либо подмена произошла на каком-то этапе", — сказал Ковалёв "Ротонде".

Ковалев пока планирует разобраться с тем, как в опубликованных Горизбиркомом оказались "не те" документы. Муниципалы, которые упоминаются в списке - планируют обращение в правоохранительные органы. Горизбирком к вечеру 1 июля выяснил, что ни один из подписных листов не был заверен нотариусом. Комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту возможной подделки подписей.

Быстрее всех с мунфильтром справился действующий глава города, который баллотируется от "Единой России", которой принадлежит большинство мест в муниципальных советах Петербурга.

У остальных сдавших автографы кандидатов, несмотря на явную нехватку своих представителей в муниципалитетах, тоже сбор прошел без особых трудностей. Например, мундеп Брагин из "Зеленых" пояснил, что многих муниципалов знает с тех пор, когда проводил эко-семинары для коллег из органов местного самоуправления. Малинкович в беседе с ЗАКС.Ру тоже похвалился большим списком контактов среди муниципалов. Нужными связями, по его словам, он обзавелся в бытность депутатом МО "Смольнинское", в котором он числился депутатом более трех созывов.

Другие претенденты на губернаторский пост, которые сдали документы для регистрации, не набрали нужного числа подписей муниципальных депутатов. Так, за Абдина подписались лишь 50 депутатов, а за Михайлову - 47. Последняя заявила, что на сентябрьских выборах поддержит кандидатуру действующего губернатора.

Активист Александр Виноградов, который баллотировался в качестве самовыдвиженца, поблагодарил соратников за поддержку и оказанное доверие. Ему удалось получить подписи 57 депутатов, хотя, по его словам, устно его обещали поддержать больше мундепов, но "не все выполнили свои устные обещания". Кандидатка Людмила Васильева, которая продвигала пацифистскую повестку в рамках своей кампании, также не смогла пройти мунфильтр и собрать подписи петербуржцев - за нее подписались 11 мундепов и 7 тысяч горожан. Андрей Скляров, которого выдвинула "Гражданская инициатива", в конце июня сообщил, что не будет принимать участия в выборах, чтобы не мешать другим кандидатам от оппозиции пройти муниципальный фильтр. Ряд кандидатов из числа тех, кто так и не донес в Горизбирком документы для регистрации, не комментировали в своих соцсетях ни ход кампании, ни свое выбывание из нее.

Также не сможет попасть в бюллетень лидер петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко. Еще во время подачи документов он возглавлял фракцию в городском парламенте, однако позже большинство коллег сняли его с должности руководителя. По информации Telegram-канала "Ротонда", это могло быть связано с его отказом выдвигать от партии депутата Бориса Зверева, который в итоге пошел на выборы самовыдвиженцем. О ходе его кампании также ничего неизвестно.

- Цифру называть не буду, но мне не хватило подписей для преодоления муниципального фильтра. Изначально, когда мы приняли принципиальное решение об участии в губернаторской кампании, мы понимали, что у нас недостаточно муниципальных депутатов, но надеялись, что получится подобрать ключи к муниципалам от других партий, самовыдвиженцам. Могу сказать, что на данном этапе у нас это не получилось. Сейчас главный приоритет - муниципальная кампания и довыборы в ЗакС, - рассказал Кононенко.

Связаться к самовыдвиженцем Борисом Зверевым корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру