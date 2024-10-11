"Справедливая Россия" предложила лишать мандатов депутатов, покинувших партию

В Госдуму внесли законопроект о лишении депутатов полномочий, если они выходят из партии, от которой были избраны. Инициативу предложили члены партии "Справедливая Россия — За правду". Документ опубликовали 11 октября в электронной базе палаты.

Авторы инициативы отмечают, что цель законопроекта — усилить роль партий в политической жизни. По их мнению, выход или исключение из партии должны автоматически приводить к утрате депутатского мандата.

Законопроект распространяется не только на депутатов Госдумы, но и на представителей региональных парламентов и муниципалов, избранных по партийным спискам.

Парламентарии считают, что выход депутата из партии может вводить избирателей в заблуждение относительно тех, за кого они отдали свои голоса.

Законопроект предполагает изменения в федеральном законе о статусе сенаторов и депутатов. Среди авторов — лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и другие депутаты.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева 5 апреля 2023 года объявили о своем выходе из партии "Справедливая Россия – За правду". Объяснили они это тем, что политика партии перестала соответствовать их представлениям о справедливости. Тогда же Миронов предложил им "сложить депутатские мандаты".

В конце июня из партии КПРФ вышли депутаты ЗакСа Петербурга Ирина Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев.

фото: ЗАКС.Ру