Петербургская сбытовая компания признана потерпевшей стороной по делу Булгакова

Петербургская сбытовая компания была признана потерпевшей стороной в уголовном деле против бывшего замглавы Министерства обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, об этом 15 октября сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее распространялась информация о том, что Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова также признана потерпевшей стороной, однако эта информация была опровергнута. В учебном заведении ТАСС заявили, что следователь не выносил соответствующего постановления.

АО "Петербургская сбытовая компания" работает на рынке уже 19 лет и занимается торговлей электроэнергией. По итогам 2023 года выручка компании составила 16 миллиардов рублей.

Напомним, что 8 августа Дмитрию Булгакову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере с возможным наказанием до 10 лет лишения свободы. Его уголовное преследование связано с заключением контрактов на установку и настройку систем освещения Военно-медицинской академии, которые должны были снизить потребление электроэнергии. Следствие утверждает, что Булгаков якобы привлек к исполнению контрактов подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 50 миллионов рублей. 28 сентября суд наложил арест на банковский счет Булгакова.

фото: ЗАКС.Ру