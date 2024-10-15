Как в конце XIX века: реставрация Консерватории подходит к концу

Строительно-монтажные и реставрационные работы в Санкт-Петербургской консерватории должны завершиться на год раньше запланированного срока – до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

"Консерватория - знаковый объект, первое высшее музыкальное учебное заведение страны. Процесс реставрации здесь не был простым. Ранее по вине недобросовестного подрядчика работы затягивались. Город не мог на это повлиять, поскольку объект – федеральный. Понадобилось прямое поручение главы государства, благодаря которому ситуация разрешилась. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Их результат скоро смогут оценить петербуржцы", – передает пресс-служба слова Александра Беглова.

Напомним, решение о капитальном ремонте здания было принято еще в 2012 году. После этапа проектирования на объекте начались работы, однако в 2017 году они были приостановлены. На объекте не раз менялись подрядчики, однако контракты с ними были расторгнуты по причине нарушений при строительстве и хищений средств. Работы были приостановлены. В 2020 году после личного вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на первоочередные работы по реконструкции Консерватории. Общий объем федерального финансирования должен составить 15,5 млрд рублей. С 2021 года контроль за реконструкцией консерватории перешел к "Единому заказчику в сфере строительства". Компания отвечает за возведение объектов капстроительства, которые финансируются из федерального бюджета. Ранее работы вела Северо-Западная дирекция Минкульта, после реорганизации она влилась в "Единого заказчика".

В 2022 году был утвержден новый проект реконструкции консерватории – в нем, в частности, появились общественные пространства. Для этого над внутренними дворами спроектировали светопрозрачные купола из стекла и металла. Общая полезная площадь здания увеличилась на 600 кв. метров. Купола были установлены в прошлом году. И в том же году на стройке случился пожар, который, однако, по словам строителей, не помешал общему ходу реконструкции.

Сегодня, как передает пресс-служба Смольного, на объекте круглосуточно работают около 2 000 специалистов. К настоящему моменту готовы фасады (теперь они будут светло-бежевыми – так исторически достовернее), смонтированы инженерные системы, ведется отделка интерьеров. Реставраторы восстановили более 300 кв. метров лепного декора и 170 кв. метров деревянных балюстрад.

Строители переделали Большой зал имени Рубинштейна – он получил подковообразную форму, что должно улучшить акустику. Сейчас там монтируется сценическое оборудование. Зал рассчитан на 1 100 зрителей. В Консерватории также в первозданном виде откроют домовую церковь, которая была закрыта в 1922 году, а ее росписи, сделанные художниками Андреем Рябушкиным и Василием Беляевым, были заклеены или закрашены. Около половины росписей удалось сохранить. В Малом зале имени Глазунова завершена реставрация корпуса органа и исторических стен из еловых досок.

В результате интерьеры здания будут "такими же, какими они были для современников в конце XIX века", – об этом ранее заявлял вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Отметим, в настоящее время в Петербурге – за счет федеральных или городских средств – осуществляется большое количество реставрационных работ в исторических зданиях и сооружениях. Так, при поддержке федерального бюджета восстановлены Александровский дворец в ГМЗ "Царское Село", павильон "Три грации", Храм дружбы, Елизаветин павильон в ГМЗ "Павловск", Верхний сад в ГМЗ "Петергоф", Морской собор в Кронштадте, часть объектов Александро-Невской лавры, восстановлен ряд объектов в Ломоносове и Стрельне, ведутся работы на кронштадтских фортах Кроншлот, Петр I, Александр I.

За счет городского бюджета отреставрирован обелиск "Румянцева победам" в Румянцевском (Соловьином) саду, Московские триумфальные ворота. Идет реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина (двух сцен – в Александровском парке и на Английской набережной), Театра балета имени Якобсона на улице Маяковского. Началась реставрация фасадов Невского проспекта. Программа рассчитана до 2027 года, планируется отреставрировать 85 зданий. Ведутся работы в доме Пашкова на Литейном проспекте. Здесь разместится Петербургский дом реставратора, включающий современный методический центр, лабораторное пространство для научных исследований и Музей реставрации.

фото пресс-службы Смольного