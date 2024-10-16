Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 10:34

Жена члена ГИК стала главой администрации МО № 72

фото ЗакС политика Жена члена ГИК стала главой администрации МО № 72

По итогам голосования главой местной администрации МО № 72 стала Мария Кузьмина, супруга члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрия Кузьмина. Видеозапись заседания депутатов МО № 72 опубликована в соцсетях муниципалитета. 

На своей странице "ВКонтакте" Кузьмина указала, что работает в Заксобрании Петербурга. По информации "Штаба Купчино", она является помощником депутата парламента Антона Соловьева

Напомним, по итогам муниципальных выборов в совет МО № 72 прошли в основном представители "Единой России". Главой округа стала Лилия Судьина, которая ранее была депутатом МО "Ивановский", а также баллотировалась на пост губернатора в качестве самовыдвиженца. 

Константин Леньков / Фото с личной страницы Марии Кузьминой "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО №72




Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама