Жена члена ГИК стала главой администрации МО № 72

По итогам голосования главой местной администрации МО № 72 стала Мария Кузьмина, супруга члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрия Кузьмина. Видеозапись заседания депутатов МО № 72 опубликована в соцсетях муниципалитета.

На своей странице "ВКонтакте" Кузьмина указала, что работает в Заксобрании Петербурга. По информации "Штаба Купчино", она является помощником депутата парламента Антона Соловьева.

Напомним, по итогам муниципальных выборов в совет МО № 72 прошли в основном представители "Единой России". Главой округа стала Лилия Судьина, которая ранее была депутатом МО "Ивановский", а также баллотировалась на пост губернатора в качестве самовыдвиженца.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Марии Кузьминой "ВКонтакте"