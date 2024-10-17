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Новости 15:47

Блогера Алексея Поднебесного оставили в СИЗО до 18 ноября

фото ЗакС политика Блогера Алексея Поднебесного оставили в СИЗО до 18 ноября

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения для блогера Алексея Поднебесного, об этом 17 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что Поднебесного в конце августа отправили в СИЗО. Его подозревают в совершении развратных действий и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст.134 УК и ч.1 ст.135 УК РФ).

На заседании о продлении меры сам блогер не смог присутствовать, так как проходит экспертизу в психиатрической больнице. Его защита в суде просила для Поднебесного домашний арест или запрет определенных действий.

Однако суд все равно удовлетворил ходатайство следствия. Алексей Поднебесный останется в СИЗО до 18 ноября 2024 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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