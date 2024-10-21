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Новости 15:52

С воскресенья электрички перейдут на новый график движения

фото ЗакС политика С воскресенья электрички перейдут на новый график движения

Начиная с воскресенья, 27 октября, график движения пригородных электропоездов между Петербургом и Ленинградской областью изменится, сообщили в АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". Причиной этого назвали сезонное уменьшение пассажиропотока.

"Частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги", — говорится в распространенном сообщении.

Подробнее узнать о новом расписании можно на сайте компании и в мобильных приложениях, а также непосредственно на вокзалах и железнодорожных станциях, уточнили в АО "СЗППК".

Ранее стало известно о том, что курсирующие между Москвой и Петербургом "Сапсаны" перевезли за лето 2,3 млн человек. Это на 11 % превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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