Горсуд пересмотрел приговор фотомодели Судаковой по делу о гибели ее мужа

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на приговор бывшей фотомодели Лилии Судаковой по делу о гибели ее супруга. По итогам заседания условный срок фигурантке заменили реальным, сообщила 25 октября объединенная пресс-служба судов.

Первоначально в отношении Судаковой было выдвинуто обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако Дзержинский районный суд переквалифицировал ее действия на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В середине мая ее приговорили к четырем годам условно с выплатой одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции. Горсуд вновь квалифицировал действия Судаковой как убийство и приговорил ее к семи годам колонии и выплате компенсации в размере двух миллионов рублей. Подсудимую взяли под стражу незамедлительно в зале заседания.

Смерть супруга Судаковой наступила в ночь на 29 ноября 2020 года в НИИ имени Джанелидзе от проникающего удара ножом в область грудной клетки. По версии следствия, перед этим супруги ссорились на кухне в квартире по Гагаринской улице. В какой-то момент муж попытался успокоить жену и положил руку ей на плечо. В ответ она оттолкнула его и ударила ножом. Судакова вину не признавала, но подтверждала факт нанесения удара. Сторона защиты говорила о самообороне в ходе конфликта.

Фото: ЗАКС.Ру