Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения экс-зампреду комтранса Ягудину

Представители бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина попросили суд закрыть от слушателей заседание, на котором должны избрать меру пресечения экс-чиновнику, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С предложением согласились представители прокуратуры и Следственного комитета.

Следствие намерено просить об аресте экс-чиновника. Безработным Ягудин стал перед заседанием - приказ о его увольнении был подписан сегодня, 25 октября. В беседе с журналистами адвокаты Ягудина заявили, что намерены добиваться меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в частности, домашний арест.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ягудина 23 октября по делу о получении взятки в размере 2,5 млн рублей. За эти деньги чиновник, по версии следствия, должен был помочь коммерческой фирме в получении контрактов на поставку объектов для транспортной инфраструктуры.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру