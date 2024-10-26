СК возбудил дело о взятке из-за перепланировки чердака на Петроградской стороне

В Петербурге возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы ЖКС № 1 Петроградского района, сообщили 26 октября в Главном следственном управлении СК по региону. В ведомстве полагают, что она за деньги закрыла глаза на перепланировку чердачного помещения.

По версии следствия, подозреваемая получила от жильца дома на Большом проспекте Петроградской стороны предложение о взятке за "непринятие мер по устранению нецелевого использования чердачного помещения дома, переоборудованного им в мансарду". За это она якобы запросила 500 тысяч рублей, после чего гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением. Сотрудница ЖКС была задержана утром 24 октября при передаче денег.

"Подозреваемой предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в ГСУ.

Накануне Смольнинский районный суд арестовал бывшего замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, его задержали при получении 2,5 млн рублей, переданных представителями коммерческой структуры за содействие с заключением контрактов.

Фото: ЗАКС.Ру