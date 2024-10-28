Скорая влетела в автомобиль с вице-спикером ЗакСа Ленобласти в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи и автомобиля с вице-спикером Законодательного собрания Ленинградской области, об этом 28 октября пишет 47news.

В машине, попавшей в ДТП, находилась заместитель спикера областного ЗакСа Татьяна Тюрина. Ей понадобилась после случившегося помощь медиков. Инцидент произошел днем в понедельник, 28 октября, на пересечении улиц Восстания и Некрасова.

По предварительным данным, автомобиль скорой пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Фольксваген Туарег", он зарегистрирован на автобазе правительства Ленобласти. Потом обе машины врезались в "БМВ", а тот в пикап "Хёндэ".

Уточняется, что 64-летняя Тюрина отказалась от скорой помощи и доехала до больницы самостоятельно.

Напомним, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП на Невском проспекте в Петербурге, произошедшее утром в воскресенье, 27 октября.

Фото: ЗАКС.Ру