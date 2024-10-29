КГИОП признал гимназию принцессы Ольденбургской региональным памятником

Комитет по охране памятников Петербурга признал гимназию принцессы Евгении Ольденбургской и Первое Мариинское женское училище объектом культурного наследия регионального значения, сообщили 29 октября в КГИОП.

Гимназия, основанная в 1868 году, на протяжении своей истории служила местом обучения для детей из различных слоев общества. В 1901 году для нее построили новое здание, рассчитанное на более чем тысячу учеников, по проекту архитектора Александра Максимова. После революции учреждение стало школой №157, а в 1999 году вернуло историческое название.

Сейчас здание сохраняет свою образовательную функцию.

Напомним, что вчера, 28 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Алексея Михайлова на должность председателя КГИОП.

фото с сайта КГИОП