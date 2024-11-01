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Новости 10:16

У оплаты парковки по СМС в Петербурге произошел сбой в работе

фото ЗакС политика У оплаты парковки по СМС в Петербурге произошел сбой в работе

В Петербурге произошли проблемы в работе системы платных парковок, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В центре отмечают, что в пятницу, 1 ноября, не все способы оплаты могут быть доступны для петербуржцев.

Например, на данный момент наблюдается нестабильная оплата парковки с помощью СМС. В связи с этим петербургским водителям напомнили о других способах оплаты, например, через мобильное приложение или через паркомат.

Напомним, что петербургских автомобилистов с устройствами IOS предупредили о том, что им необходимо обновить свое приложение "Парковки Санкт-Петербург". Незадолго до этого у пользователей IOS были проблемы с приложением.

Фото: ЗАКС.Ру


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