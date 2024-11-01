На Двинской улице произошло ДТП с лазурным автобусом и припаркованными авто

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием лазурного автобуса №67 и нескольких припаркованных автомобилей, об этом 1 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на обслуживающую компанию "Вест-Сервис" и правоохранительные органы.

Инцидент произошел утром в пятницу, 1 ноября, на Двинской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями.

В результате случившегося легкие травмы получила девушка-пассажир, ее доставили в больницу. На данный момент проводятся соответствующие проверки.

Напомним, что в среду, 30 ноября, на Малой Морской улице в Петербурге произошло ДТП тоже с автобусом. У водителя случился инфаркт за рулем, и он потерял управление.

Фото: ЗАКС.Ру