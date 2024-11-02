Суд Петербурга приговорил к двум годам альпиниста за сошедшую на ребенка наледь

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор мастеру кровельных работ ООО "ФУРГОН-СЕРВИС" Тариелю Бакыбаеву по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ), об этом 2 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, промышленный альпинист должен был 17 декабря 2023 года очистить крышу дома на Новочеркасском проспекте от льда, однако работы были выполнены не должным образом.

По итогу утром 19 декабря с крыши дома сошла наледь. В этот момент мимо проходила женщина с ребенком в коляске, на которого лед и упал. Медики диагностировали у ребенка перелом черепа, вред здоровью был установлен как тяжелый.

Вину мужчина признал частично. Суд приговорил Тариеля Бакываева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру