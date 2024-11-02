В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Мосты не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября, так как это правило эксплуатации мостов и набережных в Петербурге, согласно которым мосты не разводят в нерабочие праздничные дни.

В связи с эти водителей попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что днем в воскресенье, 26 октября, в Петербурге развели внепланово Благовещенский мост.

Фото: ЗАКС.Ру