Мурманская область заключила соглашения на 60 млрд рублей во время ПМЭФ

В период Петербургского международного экономического форума правительством Мурманской области подписано соглашений на общую сумму в 60 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Так, регион заключил на полях ПМЭФ соглашение с компанией "Уралхим" об освоении нового месторождения и строительстве горно-обогатительного комбината, а также с "Россети Северо-Запад" об обновлении электросетевой инфраструктуры и реконструкции подстанции "Долина Уюта". По словам Чибиса, на реновацию электросетевого регионального комплекса направят 15 млрд рублей. Также Мурманская область обновила соглашение с компанией "Новатэк". Объем дополнительного финансирования составит 4,78 млрд рублей. Кроме того, в регионе появятся логистический хаб Ozon с инвестициями до 3,5 млрд рублей и сортировочный центр Wildberries с инвестициями в 1 млрд рублей.

Несколько соглашений затрагивают строительство жилья в регионе. Так, инвестор GloraX планирует реализовать проект нового 10‑этажного дома. Одновременно компания BN Group направит 2,15 млрд рублей на возведение коттеджного поселка в Мурманске и многоквартирных домов в Мончегорске. Также в ходе ПМЭФ регион СЗФО подписал соглашение с девелоперской компанией "М9" о строительстве отелей в Мурманске, Кировске и Териберке. Общий объем нового жилищного фонда составит 23 тысячи квадратных метров.

"Все эти решения — для Севера и северян, и напрямую связаны с запросами людей", — цитируют губернатора в Министерстве информационной политики Мурманской области.

Отметим, в 2025 году Мурманская область подписала соглашений на общую сумму инвестиций в размере 148 млрд рублей. Тогда регион договорился о сотрудничестве с "ФосАгро", "Северсталь", ПАО "ВымпелКом" и другими организациями.

ПМЭФ проходил на базе КВЦ "Экспофорум" с 3 по 6 июня. На мероприятии были представлены стенды пяти регионов СЗФО. Северная столица заключила на нем 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Ленобласть на ПМЭФ подписала соглашений на 314 млрд рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру