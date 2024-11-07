Бельский на год стал председателем ПАСЗР

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 7 ноября был избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Срок его полномочий на этом посту составит один год, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В своем Telegram-канале Бельский выразил благодарность коллегам за оказанное доверие, а также отметил, что ПАСЗР за 30 лет существования стала важной площадкой для координации законотворческой деятельности региональных депутатов.

"Мы не только регулярно обмениваемся опытом, но и готовим консолидированные законодательные инициативы федерального уровня", - рассказал спикер петербургского ЗакСа.

Бельский также рассказал, что на сегодняшнем заседании Конференции ПАСЗР были поддержаны три инциативы из Петербурга. Так, депутат Денис Четырбок представил коллегам предложение о скидке в 50% для участников и ветеранов СВО на уплату госпошлины за ряд нотариальных действий и законопроект, позволяющий самозанятым участвовать в госзакупках.

Марина Шишкина в свою очередь выступила на мероприятии с инициативой о создании рабочей группы по разработке предложений для нормативного регулирования и контроля запахов в России. Последняя инициатива уже получала положительный отзыв в Совете Федерации.

фото ЗАКС.Ру