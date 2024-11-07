Коммунисты в годовщину Октябрьской революции возложили цветы к Авроре

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербургские коммунисты вечером 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции традиционно собрались у крейсера "Аврора", чтобы возложить цветы. Гвоздики к памятнику принесли несколько десятков человек, в том числе первый секретарь петербургского горкома, депутат Заксобрания Роман Кононенко и его коллега Вячеслав Бороденчик.

— Я всех поздравляю со 107-й годовщиной Великого Октября, события, которое предопределило ход не только нашей, российской истории, но и истории всего мира, - обратился к собравшимся Кононенко.

Действующие члены фракции КПРФ в городском парламенте, которые летом прекратили свое членство в партии, это мероприятие посещать не стали. Как стало известно ЗАКС.Ру, "отделившиеся" члены фракции Ирина Иванова, Алексей Зинчук, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев посетили "Аврору" с цветами днем в узком фракционном кругу.

Как и в предыдущие годы, за ходом собрания пристально следили сотрудники полиции, однако скопления спецтехники, как это было осенью 2023 года, корреспондент ЗАКС.Ру не заметил. Впервые коммунисты решили расширить программу празднования. Накануне в городе прошел митинг-концерт, на котором партийцы обсудили последствия событий 107-летней давности.





















Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру