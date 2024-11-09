Суд арестовал возможного виновника пожара на 5-й Советской

Смольнинский районный суд Петербурга 9 ноября отправил под стражу Сергея Ярмоченко, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности смерти двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, мужчина может быть причастен к гибели пяти человек в пожаре в коммунальной квартире на 5-й Советской улице, который произошел в ночь на 8 ноября.

В ходатайстве об избрании меры пресечения говорилось, что Ярмоченко допустил неосторожное обращение с огнем. Сейчас из пяти погибших не удалось установить личность одной женщины. Обвиняемый вину признал. В прошлом он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе длительное время провел в местах лишения свободы.

"Ярмоченко на путь исправления не встал, продолжил вести аморальный образ жизни, после совершения преступления, не предпринял попытки оказать помощь потерпевшим, не обратился в экстренные службы, проявив равнодушие. Кроме того, в настоящее время, у фигуранта отсутствует место жительства, так как он его сам сжег", - сообщили в пресс-службе судов.

Судебное заседание проходило в Александровской больнице, где находится Ярмоченко после инцидента. Мужчина против отправки в следственный изолятор не возражал. Он пробудет там минимум до 7 января 2025 года. По статье о причинении смерти ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Администрация Центрального района, на территории которого произошел пожар, пообещала оказать необходимую помощь жителям дома, которые пострадали от пожара.

Константин Леньков / Фото МЧС СПб