Суд огласил приговор уроженцу Камеруна и пяти россиянам по делу о фиктивных браках

Кронштадтский районный суд Петербурга огласил приговор уроженцу Республики Камерун Ивесу Флориану Татиагоум Мусиенко, Александре Фроловой, Екатерине Кошелевой, Наталье Доброходовой, Виктору Никипелову и Михаилу Кравченко по статье об организации незаконной миграции (п."а" ч.2 ст.322.1 УК РФ), об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Мусиенко в феврале 2021 года вступил в сговор с неустановленными лицами с целью заключения фиктивных браков, которые позволили бы иностранцам получить разрешение на временное проживание в РФ. Среди его "клиентов" оказался гражданин Нигерии, которого он связал с россиянкой Александрой Фроловой для заключения фиктивного брака. Мусиенко организовал встречи, проконсультировал "молодоженов" и обеспечил их визит в ЗАГС, после чего участвовал в передаче денежных средств.

Кроме того, Мусиенко, совместно с Кошелевой, Доброходовой, Некипеловым и Кравченко организовал еще несколько фиктивных браков, часть из которых впоследствии была аннулирована судами.

По итогу Мусиенко получил три года колонии общего режима, однако, с учетом времени, проведенного под стражей, его срок считается отбытым, он был освобожден в зале суда.

Доброходова, Некипелов, Кошелева, Фролова и Кравченко получили условные сроки – все по 2,5 года с испытательным сроком на два года.

Напомним, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего жителя Васильевского острова, которого обвиняют в незаконной регистрации 90 мигрантов в своей квартире.

Фото: ЗАКС.Ру