Прокуратура хочет изъять у экс-сотрудницы УФНС Ленобласти имущество на 164,5 млн рублей

Петербургская прокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество бывшей заместительницы главы УФНС по Ленинградской области Светланы Кашкиной, об этом 12 ноября сообщили на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, экс-сотрудница налоговой и ее родственники с 2014 по 2022 год приобрели два земельных участка, на которых позже построили жилой дом. Недвижимость оценивается в 164,5 млн рублей. В надзорном ведомстве считают, что это имущество могло быть получено "коррупционным путем".

Ранее, 8 ноября Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил Кашкину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Она была признана виновной в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, (ч. 2 ст. 183 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Обыски в кабинете и дома у Кашкиной проходили в апреле 2023 года.

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