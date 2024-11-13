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Новости 17:51

Петербуржец погиб под колесами поезда на перегоне Лигово-Стрельна

фото ЗакС политика Петербуржец погиб под колесами поезда на перегоне Лигово-Стрельна

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 13 ноября сообщили, что поезд сообщением Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) сбил мужчину. Инцидент произошел 12 ноября около 15:20 на 18-м километре перегона Лигово — Стрельна. 66-летний петербуржец, по данным ведомства, попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

Предполагается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на голове у него был капюшон. Также он отвлекся на мобильный телефон в момент перехода через пути. Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако не успел остановить состав вовремя. От полученных травм петербуржец скончался на месте. Задержки поездов составили семь минут.

В ведомстве уточнили, что проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, на том же направлении 18 сентября в электричке произошло возгорание. Задымление случилось в воздухоотводе вагона. 

фото: ЗАКС.Ру


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