ЗакС уложился в 60 минут

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания 13 ноября провели свое, вероятно, самое короткое заседание в году. На обсуждение всех вопросов из повестки парламентариям потребовалось всего около часа. Спикер ЗакСа на этом заседании отсутствовал, сейчас он с коллегами находится на другом континенте - устанавливает межпарламентские отношения в ЮАР.

Главной темой сегодняшнего заседания стало обсуждение законопроекта об осенней корректировке бюджета на 2024 год во втором чтении. Губернатор Александр Беглов подал три поправки, две их которых поступили с нарушением допустимых сроков. Несмотря на это, парламент решил их поддержать. Одна из поправок касалась выделения 42 млрд рублей на погашение кредита на строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД). В нынешних условиях, при рекордной ключевой ставке в 21% процент, Смольный решил, что рефинансирование займа под новый процент будет не самым эффективным решением. Также поправками была увеличена сумма, выделенная на выплаты участникам специальной военной операции, на 1,2 млрд рублей.

Другой обсуждаемой инициативой стало расширение перечня участников общественных слушаний по градостроительным темам. Документ подготовила группа депутатов, которые начинали свою карьеру в муниципальных советах. Инициативой предлагается допустить к участию в обсуждении проектов строительства представителей органов местного самоуправления. По мнению авторов законопроекта, муниципалы как никто другой знакомы с местными особенностями.

На заседании 13 ноября также было объявлено о "кадровых" изменениях. Во-первых, место заместителя лидера фракции "Яблоко" заняла Ольга Штанникова, которая получила мандат сложившего полномочия Бориса Вишневского*. Еще в начале заседания за трибуну вышел вице-губернатор Валерий Москаленко, который со вчерашнего дня возглавляет администрацию губернатора Петербурга. Он представил депутатам давно знакомого им члена правительства Петербурга Константина Сухенко, который на протяжении последних лет представляет законопроекты губернатора в парламенте. Беглов включил его в "новый" состав правительства, оставив на том же посту.

Все это проходило под руководством вице-спикера Николая Бондаренко, который подменял отсутствующего председателя парламента Александра Бельского. Спикер в сопровождении коллег Павла Крупника и Валерия Гарнеца отправился в Йоханнесбург, один из крупнейших городов Южно-Африканской Республики. Там петербургские парламентарии устанавливают дипломатические отношения с местными законотворцами. Бельский и Крупник пригласили с собой в путешествие супруг. Сейчас в Йоханнесбурге на термометре примерно 24 градуса со знаком плюс. Оставшиеся в Мариинском дворце депутаты рассказали ЗАКС.Ру, что лично они к жаре относятся нормально, да и сами были бы не против отправиться в ЮАР, однако их никто не позвал. Зато, напомнила лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, недавно она была с коллегами в Вологодской области, где принимала участие в заседании Парламентской ассоциации Северо-Запада. Там "снежно", резюмировала депутат.

























*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников