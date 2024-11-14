Суд заочно вынес приговор лидеру РДК** Капустину*** и актеру Канахину*

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина* и лидера "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** Дениса Капустина*** по делу о вторжении в Брянскую область, об этом 14 ноября пишет "Интерфакс".

Согласно решению суда, Капустин*** и Канахин* приговорены к отбыванию первых восьми лет наказания в тюрьме с дальнейшим содержанием в колонии особого режима. Им также назначены штрафы, 2,5 млн и 2 млн рублей соответственно, и запрет администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Дополнительно суд назначил пожизненные сроки еще троим членам РДК**: Александру Галанову****, Алексею Огурцову***** и Антону Зырянову******. Сроки наказания для всех осужденных будут исчисляться с момента их задержания или экстрадиции в Россию.

Напомним, что в феврале заочно суд приговорил к пожизненному сроку бывшего актера Кирилла Канахина* по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

*Росфинмониторинг внес Кирилла Канахина в список экстремистов и террористов

**"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

***Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в список экстремистов и террорист

****Росфинмониторинг внес Александра Галанова в список экстремистов и террорист

*****Росфинмониторинг внес Алексея Огурцова в список экстремистов и террорист

******Росфинмониторинг внес Антона Зырянова в список экстремистов и террорист

Фото: ЗАКС.Ру