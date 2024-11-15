Супругов отправили в СИЗО по делу о мошенничестве с "мертвыми душами" на СВО

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для сотрудников военкомата Юрия Сергеева и его жены Анастасии Сергеевой по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее стало известно о том, что супругов задержали. По данным следствия, преступная схема включала фиктивное трудоустройство и заключение несуществующих контрактов на военную службу от имени "мертвых душ". Муж с женой привлекали граждан, которых затем оформляли на фиктивную работу в энергосбытовой компании.

Каждый "работник" получал ежемесячно 50 тысяч рублей и единовременно 500 тысяч рублей, которые организаторы схемы забирали себе.

Оба обвиняемых возражали против заключения в СИЗО. Сергеева говорила о том, что у нее ребенок, а ее муж напомнил, что ранее служил в зоне СВО.

По итогу суд все равно отправил Юрия и Анастасию Сергеевых в СИЗО до 11 января 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру