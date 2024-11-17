В понедельник БФК утвердит список поправок к бюджету на 2025 год

Члены бюджетно-финансового комитета городского парламента в понедельник, 18 ноября определят, какие поправки к проекту бюджета Петербурга на 2025 - 2027 годы будут вынесены на голосование, следует из плана мероприятий на сайте Заксобрания. Второе чтение бюджета на предстоящую "трехлетку" запланировано на среду, 20 ноября.

Всего поддержку получили 14 из 20 поправок, включая предложения губернатора. Почти половину одобренных поправок подготовили депутаты от фракции "Единая Россия" - 6. По две инициативы рассмотрят от ЛДПР и "Новых людей", и по одной от фракций КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, на какие цели депутатские объединения просили выделить дополнительные средства.

Напомним, губернатор Александр Беглов представил депутатам проект бюджета в конце октября. Согласно документу, доходы города в следующем году ожидаются в размере 1,3 трлн рублей. Также недавно депутатами Заксобрания был принят во втором чтении законопроект о корректировке бюджета на 2024 год.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру