Дмитрий Медведев призвал решать проблемы с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил необходимость честного и открытого подхода к вопросам, связанным с выплатами участникам специальной военной операции (СВО), об этом 21 ноября сообщили в Telegram-канале партии "Единая Россия".

Медведев подчеркнул, что губернаторы регулярно докладывают ему о развитии ситуации в этой сфере и существующих сложностях.

"А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас всё хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют," – заявил он.

Медведев напомнил о важности этого направления и призвал власти страны активно заниматься решением выявленных вопросов.

Напомним, что Медведев рассказал, чем займется партия "Единая Россия" в случае победы в специальной военной операции.

Фото: сайт Кремля