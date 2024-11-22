В Петербурге суд изъял имущество экс-сотрудника Госстройнадзора на 60 млн рублей

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В результате проверок выявлено несоответствие расходов экс-сотрудника Госстройнадзора Юрия Бакуменко и членов его семьи их официальным доходам.

Установлено, что с 2005 по 2020 годы Бакуменко и его семья приобрели две квартиры, земельный участок и автомобиль. Общая стоимость имущества превысила 60 млн рублей, однако законные источники доходов, позволившие совершить такие покупки, не подтверждены.

Прокурор города Виктор Мельник направил в суд иск об обращении этого имущества в собственность государства. Суд удовлетворил иск.

Для обеспечения иска прокуратура наложила запрет на любые действия с указанным имуществом до завершения судебных процедур.

Напомним, что суд Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой. Члена фракции "Единая Россия" будут судить по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Фото: ЗАКС.Ру