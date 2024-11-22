Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении экс-директора "Балтики"

Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего директора пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова, сообщила 22 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), при этом изначально дело против топ-менеджера возбудили по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Шерстенников участвовал в передаче интеллектуальной собственности компании "Балтика" структурам датской группы Carlsberg на 19 лет. О его задержании, а также о задержании его бывшего заместителя Антона Рогачевского стало известно годом ранее.

Решение суда связано с подписанием в минувшем марте соглашения между "Балтикой" и ТОО "Карлсберг Казахстан", ООО "Виста БиУайКо" и ООО "Калсберг Азербайджан". Согласно документу, права на бренд возвращались российской компании с апреля этого года.

"Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову. Каких-либо материальных и иных претензий "Балтика" к Шерстенникову не имеет", — отметили в пресс-службе судов.

Представитель компании настаивал на прекращении дела. Сторона защиты ходатайство поддержала. В итоге суд прекратил дело и назначил штраф в размере 80 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру