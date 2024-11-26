В Петербурге осудили водителя инкассаторской машины, сбившего пешехода

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор водителю инкассаторской машины, который сбил пешехода на тротуаре, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, об этом 26 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в октябре 2023 года на Дачном проспекте водитель инкассаторской машины начал движение задним ходом. В результате он сбил пешехода, который находился за машиной. Пострадавший получил тяжелые травмы.

В суде водитель признал вину и пояснил, что вызвал скорую помощь сразу после происшествия, а также посещал больницу, где лечился пострадавший. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, состоит в браке и воспитывает малолетнего ребенка.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью, совершенном в состоянии опьянения (п."а" ч.2 ст.264 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев.

Напомним, что следователи возбудил уголовное дело из-за ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру