На сотрудницу полиции напал петербуржец у Финляндского вокзала

У Финляндского вокзала в Петербурге мужчина напал на начальницу отдела полиции по расследованию преступлений против личности, об этом 28 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Конфликт произошел вечером в среду, 27 ноября, рядом с площадью Ленина, где 41-летняя сотрудница полиции стояла с коллегой из прокуратуры. К женщинам обратился неизвестный и поинтересовался, где находится клуб "Аврора", а после этого начал агрессировать.

Правоохранительницы попросили мужчину отойти, однако это не помогло, после чего сотрудница ОМВД представилась и показала удостоверение, уточнив, что находиться при исполнении. Агрессивный петербуржец в ответ начал использовать нецензурную лексику, а полицейская набрала 112.

Горожанин выхватил телефон из рук женщины, выкрутив кисть руки, и побежал, но его удалось остановить прохожим и прибывшему наряду полиции. Хулигана задержали и доставили в отдел.

Напомним, что что суд в Пушкине вынес приговор инспектору патрульно-постовой службы полиции по делу о превышении должностных полномочий из-за избиения задержанного в отделе. Мужчина получил два года лишения свободы условно.

Фото: ЗАКС.Ру