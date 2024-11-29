На фасаде строящейся "Юго-Западной" приступили к монтажу стеклянных панелей

На строящейся станции метрополитена "Юго-Западная" рабочие начали монтировать вентилируемый фасад здания и фальш-фасад, сообщил 29 ноября telegram-канал "Подземник". В опубликованном посте появились фотоснимки сооружения.

"Смонтированы первые стеклянные панели фальш-фасада", — рассказали авторы канала.

"Юго-Западная" будет располагаться на строящейся коричневой (Красносельско-Калининской) ветке петербургского метрополитена. В начале ноября стало известно об установке на здании стеклянного купола.

Станция строится вместе с "Путиловской", которая также будет располагаться на коричневой ветке, с 2015 года. Станции планировалось открыть в 2024 году, однако позже открытие перенесли на следующий год.

Помимо "Путиловской" и "Юго-Западной" в Петербурге ждут открытия станции "Горный институт". В апреле губернатор Александр Беглов делился планами запустить движение к ней уже в сентябре, однако этого не произошло, и открытие перенесли на конец года. Первый поезд до станции дошел в минувший понедельник. По словам вице-губернатора Николая Линченко, на станции "остались последние штрихи".

Фото: Telegram-канал "Подземник"