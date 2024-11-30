Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в избиении постучившегося соседа

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Дмитрия Рябина, который избил соседа битой, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п."з" ч.2 ст.111 УК РФ), об этом 30 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, инцидент произошел в доме на Муринской дороге в понедельник, 25 ноября. Будучи нетрезвым, фигурант лег спать у себя дома, но у соседей сверху громко играла музыка. Потом кто-то дважды постучался к нему в дверь, после чего он взял биту.

Согласно материалам дела, мужчина разозлился, что ему мешают спать. С ним поздоровались постучавшие, но в ответ получили битой по голове. Пострадавшего госпитализировали.

Свою вину мужчина признал. Суд отправил Дмитрия Рябина в СИЗО до 26 января 2025 года.

Напомним, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападение на студента во время прогулки с девушкой в Яблоновском саду.

Фото: ЗАКС.Ру