ЦБ выпустил золотые монеты номиналом 200 и 10 тысяч рублей

Банк России 2 декабря ввел в обращение две инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 200 и 10 000 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Монета номиналом 200 рублей имеет диаметр 33 мм и массу чистого золота 31,1 грамма (проба 999). Монета номиналом 10 000 рублей диаметром 100 мм содержит 1000 граммов золота той же пробы.

На аверсе обеих монет изображен Государственный герб РФ, указаны номинал, год выпуска, проба, масса золота, а также товарный знак монетного двора. У монеты номиналом 10 000 рублей дополнительно указан порядковый номер с символом №. На реверсе обеих монет рельефно изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Боковая поверхность монет рифленая.

Тираж монеты номиналом 200 рублей составит до 100 тысяч штук, а монеты номиналом 10 000 рублей — до 100 штук. Обе монеты принимаются на территории России без ограничений.

Сегодня сообщалось, что Центробанк, Минюст и Федеральная нотариальная палата разрабатывают изменения в законодательство о взыскании долгов с граждан через исполнительную надпись нотариуса.

фото: ЗАКС.Ру